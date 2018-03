Deputados aprovam relatório pró Yeda na CPI do Detran O relatório do deputado Adilson Troca (PSDB) foi aprovado por nove votos a três no encerramento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran/RS), nesta sexta-feira, em Porto Alegre. O texto de 425 páginas não cita o nome da governadora e isenta os ex-secretários afastados, Cézar Busatto, Ariosto Culau, Delson Martini e Marcelo Cavalcante, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, João Luiz Vargas, e o deputado federal José Otávio Germano (PP) de participação ou de conhecimento do esquema, como queria a bancada do PT. O resultado pode encerrar o inferno astral do governo Yeda Crusius (PSDB), que viveu os últimos meses acuado. Desde fevereiro, quando os deputados começaram a investigar ramificações políticas da uma fraude que desviou R$ 44 milhões da autarquia gaúcha, quatro secretários de Estado caíram.