Deputados aprovam mínimo de R$ 783 no Paraná Os deputados estaduais do Paraná aprovaram, na tarde desta quarta, o reajuste do salário mínimo regional, com aumento de 10,32%, conforme tinha sido proposto pelo governo, após reunião do Conselho Estadual do Trabalho. O aumento inclui ganho real de 5,1% para os trabalhadores. Os 4,97% restantes referem-se ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). No Paraná, o valor do mínimo ficará entre R$ 783,20 e R$ 904,20.