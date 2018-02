Deputados apresentam requerimentos sobre cartões Na retomada dos trabalhos do Legislativo, deputados apresentaram uma série de requerimentos de informações sobre os gastos do cartão corporativo do governo. O líder do PPS, deputado Fernando Coruja (SC), formalizou o pedido para que a ministra da Casa Civil, Dilma Roussef, envie à Câmara cópias das notas fiscais referentes às compras feitas com o cartão e cópias das notas fiscais dos gastos com o dinheiro que foi sacado com os cartões corporativos. Além disso, o líder quer cópia das justificativas dos saques e das compras e a relação dos nomes de todos os titulares dos cartões e suas respectivas lotações. O líder do PSOL, deputado Chico Alencar (RJ), quer explicações do processo de licitação que destinou o contrato do governo com a operadora Visa para a emissão dos cartões corporativos e informações sobre o uso dos cartões por integrantes das estatais. Ele também pediu a convocação do ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Hage, para prestar informações no plenário da Câmara sobre o uso do cartão. Coruja argumentou que, caso o governo não preste essas informações, ele irá à Justiça para tentar garantir o acesso aos dados. "A eventual negativa do governo dará instrumento para uma ação judicial", afirmou o líder do PPS.