Deputados adiam votação de pacote anticorrupção

BRASÍLIA - O parecer do deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) sobre o pacote de medidas de combate à corrupção só deve ser votado na comissão especial da Câmara que analisa a proposta na semana entre 21 e 25 de novembro. O relatório foi lido nesta quarta-feira, 9, mas integrantes do colegiado pediram vista conjunta, o que provocou o adiamento da votação.

Com o pedido de vista, o parecer de Lorenzoni só poderia ser votado após a realização de duas sessões do plenário da Casa. Uma das sessões do prazo deve ser contada nesta quinta-feira, 10. A outra seria contabilizada na sexta-feira, 11.

Na semana seguinte, entre 14 e 18 de novembro, não deve haver sessões deliberativas na Câmara. Com o feriado de 15 de novembro, os deputados devem emendar toda a semana de folga. Com isso, o pacote só poderá ser votado a partir de 21 de novembro. A previsão é de que a votação no plenário da Casa ocorra em 9 de dezembro, Dia Internacional Contra Corrupção.