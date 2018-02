Deputado Zerbini fica ferido após explosão de lancha

O deputado estadual Marcos Zerbini (PSDB) e a mulher dele, Cleusa Ramos, ficaram feridos depois da explosão da lancha em que estavam, em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira, 13. O estado de saúde de ambos é estável e eles devem ser transferidos para São Paulo ainda na noite desta sexta.

O acidente ocorreu às 14h30, quando o deputado e a mulher, a bordo da lancha Santa Chiara, se aproximavam do posto de abastecimento do Shopping Pirata''s Mall. Houve uma explosão antes mesmo de iniciado o processo para o abastecimento da embarcação.

Zerbini chegou a ser arremessado com a força do deslocamento de ar e caiu sobre pedras. Ele teve fratura de face e queimaduras em 15% do corpo, segundo informações do Pronto Socorro Municipal de Angra dos Reis. Cleusa também sofreu queimaduras.

Bombeiros levaram cerca de uma hora para controlar as chamas. Eles conseguiram impedir que o fogo alcançasse o posto e se alastrasse para outras embarcações. A Marinha informou, em nota, que não houve vazamento de combustível para o mar.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O que restou da lancha Santa Chiara está retido para perícia. A Delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis abriu inquérito para investigar as causas do acidente.