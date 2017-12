Deputado troca votos por atendimento dentário no AM O deputado estadual em terceiro mandato, Nelson Azedo (PMDB), há três meses têm condicionado atendimento dentário em bairros pobres de Manaus por promessa de voto. A denúncia foi feita na manhã de hoje na rádio CBN, onde trechos de seus discursos nessas reuniões foram apresentados. "Estou filmando todos vocês aqui, não adianta mentir, quem mente vai para o inferno", dizia o parlamentar às cerca de quatrocentas pessoas que procuram diariamente a Prodente, um consultório mantido pelo parlamentar. O deputado foi procurado pela reportagem do Estado, mas sua assessoria informou que ele estaria em reuniões no interior onde não funcionaria seu telefone celular.