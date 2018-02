Deputado renuncia no RN por suposta ajuda a amigo O deputado estadual Gilson Moura (PV) renunciou aos três últimos meses de mandato da atual legislatura na Assembleia do Rio Grande do Norte, abrindo vaga para a posse do primeiro suplente, o ex-vereador Sargento Siqueira (PV). A renúncia não traz prejuízos para Gilson, reeleito para mais quatro anos como deputado (a posse ao novo mandato será em fevereiro de 2011) e está sendo vista como "uma manobra" para atrapalhar o julgamento da Operação Impacto.