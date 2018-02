Aliado de Cunha confirma que assumirá vaga no Conselho de Ética

Brasília - O presidente do Solidariedade, deputado Paulo Pereira da Silva (SP), o Paulinho da Força, afirmou nesta terça-feira ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estadao, que será indicado para a vaga do deputado Wladimir Costa (SD-PA) no Conselho de Ética. Costa renunciou ao posto de membro titular do colegiado hoje. Segundo Paulinho, a indicação deverá ser feita até o fim do dia pelo líder do Solidariedade na Câmara, Arthur Maia (BA).

Aliado bastante próximo do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), Paulinho será um dos 21 membros do Conselho de Ética que deverão julgar o processo por quebra de decoro parlamentar que poderá levar à cassação de Cunha. Em entrevistas recentes, o deputado do Solidariedade disse que acredita na inocência do presidente da Câmara.

Paulinho da Força é réu em ação penal no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de crime contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A defesa do parlamentar nega as acusações e sustenta que ele foi vítima de tráfico de influência de um grupo criminoso.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Renúncia. Wladimir Costa apresentou nesta terça sua carta de renúncia ao posto de membro titular do Conselho de Ética nesta terça alegando motivo de saúde. O parlamentar está de licença médica. Diferentemente das outras comissões da Câmara, nas quais lideranças partidárias podem fazer mudanças na composição a qualquer momento, no Conselho deputados indicados pelos partidos ocupam um mandato de dois anos e só podem deixar o colegiado em caso de morte ou renúncia.