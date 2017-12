Deputado reeleito no Paraná deixa o PMDB Antes mesmo da posse dos novos deputados estaduais do Paraná, o PMDB já perdeu um de seus 17 parlamentares que conseguiram vaga nas últimas eleições. O reeleito Geraldo Cartário afirmou que está deixando a sigla, pensando nas eleições de 2008. Ele pretende ser candidato a prefeito de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, mas alega que o PMDB apóia o atual prefeito, Antônio Wandscheer (PPS), seu adversário político. O deputado já estava com a permanência no partido questionada, sob acusação de que teria trabalhado para a eleição do senador Osmar Dias (PDT) ao governo do Paraná. Ele nega e diz que se afastou da campanha de Roberto Requião (PMDB) no segundo turno em função de um acidente, em que quebrou o pé. Cartário estava há um ano e meio no partido, depois de se desligar do PSL. Ele pretende se definir sobre a nova sigla em fevereiro.