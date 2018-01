Deputado quer votar relatório preliminar da LDO na terça

O peemedebista explicou que, aprovado o relatório preliminar, será aberto um prazo de seis dias para o envio de emendas. Para dar celeridade ao processo, Forte ressaltou que precisará da ajuda dos colegas de comissão para analisar a admissibilidade das propostas. "Se cada deputado apresentar duas emendas, aí serão mais de mil", comentou.

Citando a recomendação de mais diálogo feita pelo papa Francisco em sua visita ao Brasil, Forte disse que passou as duas últimas semanas conversando com as lideranças partidárias e disse que hoje vê disposição para votação da LDO até o fim do mês. "Cada momento político é um momento", filosofou.

Superávit primário

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O relator do projeto que foi enviado pelo Planalto para mudar a LDO referente a 2013, deputado Ricardo Berzoini (PT-SP), disse que deve conversar com a liderança do governo na próxima semana para bater o martelo sobre a permissão para que Estados e municípios possam abater investimentos do resultado do superávit primário. "Ainda não tenho essa informação", disse. Se a proposta for mantida e aprovada em plenário, poderá contribuir para que o superávit deste ano fique menor.