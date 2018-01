Deputado quer saber se Mossad também investiga seqüestro O deputado Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP) apresentou nesta quinta-feira requerimentos à Câmara para obter informações do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e do Ministério da Justiça sobre a suposta participação do serviço secreto israelense (Mossad) nas investigações do seqüestro de Patrícia Abravanel, filha do apresentador Sílvio Santos. Para elaborar os pedidos encaminhados à Câmara, o petista baseou-se em reportagem da Rede Bandeirantes veiculada no último dia 9, na qual uma testemunha fala do envolvimento do serviço secreto de Israel no caso do seqüestro de Patrícia. Greenhalgh quer saber do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Alberto Cardoso, e do ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, se a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) tinha informação sobre a participação do serviço secreto daquele país no caso.