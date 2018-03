Deputado quer que Genro explique saída de delegados O deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) pediu hoje que o ministro da Justiça, Tarso Genro, explique formalmente o afastamento dos delegados da Polícia Federal (PF) Protógenes Queiroz, Carlos Eduardo Pellegrini e Karina Souza, responsáveis pela Operação Satiagraha. No requerimento protocolado na Mesa da Câmara, o deputado pede informações ao ministro sobre os motivos, se há precedentes de afastamento de delegados nesse tipo de operação, as conseqüências da medida e os prejuízos às investigações com a saída dos delegados responsáveis pelo caso. "Houve pressão política para o afastamento porque a operação envolve gente poderosa", afirmou Alencar.