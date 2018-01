Deputado quer proibir piercing e tatuagem para menores Crianças e adolescentes de até 18 anos de idade não poderão fazer tatuagens nem colocar piercings definitivos, como brincos, argolas, alfinetes ou tachas, mesmo autorizados pelos pais. Essa proibição legal, que já existe no estado de São Paulo desde novembro de 1997, poderá vigorar em todo o País se for aprovado pelo Congresso o Projeto de Lei 5975/01, apresentado à Câmara pelo deputado Neuton Lima (PFL-SP). O deputado justifica o projeto dizendo-se preocupado em preservar a atual geração do que chamou de "seqüelas da moda de hoje". "Nós não podemos permitir que esses jovens adolescentes tenham seus corpos dilacerados por uma questão de moda. Quando passar essa moda, terão manchados o seu corpo para o resto da sua vida" O deputado Neuton Lima lembra também que segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo, alguns piercings podem provocar reações alérgicas. O projeto de lei enquadra nas penalidades do Estatuto da Criança e do Adolescente as pessoas físicas e jurídicas que não cumprirem a proibição. O projeto vai iniciar sua tramitação no retorno dos trabalhos legislativos.