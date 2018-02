Deputado quer ouvir Mantega sobre aumento de impostos O deputado federal Arnaldo Jardim (PPS-SP) disse que protocolará amanhã na Mesa do Congresso um requerimento de convocação do ministro da Fazenda, Guido Mantega, para depor na Comissão Representativa do Parlamento e explicar as medidas do governo que aumentaram as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). O aumento dos impostos foi decretado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para compensar a perda de arrecadação com o fim da cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Segundo Jardim, tornou-se "imprescindível" a presença de Mantega na comissão para explicar as medidas. "Não podemos ficar inertes após a decisão do presidente do Senado, Garibaldi Alves, de não convocar a Comissão Representativa do Congresso para sustar o pacote tributário do governo", disse o deputado. "Continuaremos insistindo até onde for possível."