Deputado quer ouvir Gol e Azul sobre caso Palocci O deputado Vanderlei Macris (PSDB-SP) quer explicações das empresas Gol Linhas Aéreas Inteligentes e Azul Linhas Aéreas Brasileiras sobre eventual contrato de consultoria com a empresa Projeto, do ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, sobre quem pairam dúvidas a respeito do aumento do patrimônio. O deputado protocolou hoje requerimento na Comissão de Viação e Transporte em que convida representantes das duas empresas a prestar informações sobre esse assunto, com base em uma lista que circulou em sites na internet que incluía a Gol e a Azul entre os clientes da empresa de Palocci.