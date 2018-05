Deputado quer criar CPI para investigar compra O deputado Marcelo Itagiba (PMDB-RJ) anunciou ontem que vai coletar assinaturas para uma CPI destinada a investigar as compras de equipamentos militares pelo governo. Itagiba quer saber quem são os intermediários da operação e apurar se um integrante do Ministério da Defesa ficou hospedado na casa de um dos fornecedores do armamento, durante visita à França. "Estamos falando de bilhões de dólares. E para gastar bilhões de dólares precisa justificar. E também dizer o porquê da escolha. Não houve licitação."