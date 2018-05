Deputado quer CPI para investigar compra de caças O deputado federal Marcelo Itagiba (PMDB-RJ) anunciou hoje que vai começar a recolher assinaturas para a formação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as recentes compras de equipamentos militares, fechadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente francês, Nicolas Sarkozy. O parlamentar quer saber quem são os intermediários da operação e pretender apurar se algum integrante do Ministério da Defesa ficou hospedado na casa de um dos fornecedores do armamento, durante visita à França.