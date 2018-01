Deputado quer convocar Lula para depor na CPI do BNDES sobre suposto lobby em favor da Odebrecht

BRASÍLIA- O deputado federal Alexandre Baldy (PSDB-GO) informou em nota publicada na sua página pessoal na internet que irá protocolar nesta segunda-feira (31) requerimento na CPI do BNDES para convocar o ex-presidente Luiz Inácio da Lula Silva e o ex-presidente da Odebrecht Alexandrino Alencar. O requerimento vai pedir esclarecimentos sobre suposto tráfico de influência de Lula para favorecer a empreiteira, como apontou reportagem da Revista Época deste fim de semana.

Segundo a reportagem, a empresa teria obtido condições mais do que facilitadas em empréstimos do banco público brasileiro para investir no Porto de Mariel, em Cuba. A matéria diz que, em visita em 2011 a Cuba, o ex-presidente Lula teria intercedido junto ao governo da ilha em favor dos interesses da Odebrecht. Segundo documentos obtidos pela revista, o petista reiterou ao dirigente Raúl Castro o desejo de aumentar a presença brasileira no país e citou o compromisso da presidente Dilma Rousseff nesse sentido. Ainda de acordo com a reportagem, Lula disse na ocasião que o financiamento ao Porto de Mariel estava "garantido" e não haveria mudanças, conforme trecho de telegrama do Itamaraty reproduzido pela publicação.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O BNDES usou centenas de milhões de dólares nas obras do Porto de Mariel, tocadas pela Odebrecht. Esse investimento foi feito com dinheiro público e se há indícios de irregularidades, a CPI deve averiguar", afirmou o deputado, que é um dos quatro sub-relatores da comissão. "Precisamos ouvir o ex-presidente (Lula) para falar das viagens e reuniões citadas e o Alexandrino (Alencar), então representante da Odebrecht, maior beneficiária dos financiamentos do BNDES”, acrescentou.

Baldy ressaltou ainda que a reportagem da revista contradiz o que disse o atual presidente do banco, Luciano Coutinho, em depoimento à CPI do BNDES na última quinta-feira (27) de que Lula jamais interferiu em qualquer projeto de financiamento do banco. "Todo indício de tráfico de influência deve ser averiguado e os envolvidos devem ser punidos", defendeu.