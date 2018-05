Deputado quer anular decisão do PT sobre aliança no MA O deputado Domingos Dutra (PT-MA), em greve de fome desde a sexta-feira passada, vai entrar na Justiça para tentar anular a decisão do Diretório Nacional do PT de retirar o apoio do partido do Maranhão à candidatura do deputado Flávio Dino (PCdoB-MA) ao governo do Estado e se aliar à governadora Roseana Sarney (PMDB), em busca da reeleição.