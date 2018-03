Deputado que 'se lixa' para opinião pública é candidato

Moraes foi indicado pelo PTB para disputar um cargo de suplente na Mesa. Segundo o líder do partido, Jovair Arantes (GO), a indicação foi feita com base na proporcionalidade entre as bancadas estaduais. Com esse critério, coube à bancada gaúcha fazer a indicação e o nome de Moraes foi apresentado.

O líder afirma que as declarações passadas do deputado gaúcho foram "anistiadas" por sua reeleição. "Aquilo tudo é passado. A sociedade do Rio Grande do Sul deu anistia a ele porque votou nele de forma maciça. Nós não temos por que ficar remoendo essas coisas", diz Jovair.

A polêmica declaração de Moraes foi dada quando ele era relator de um processo no Conselho de Ética contra o ex-deputado Edmar Moreira (PR-MG), que ganhou notoriedade por possuir um castelo no interior de Minas Gerais e foi investigado por ter destinado recursos de verba indenizatória da Câmara para empresas de sua propriedade.

Moraes pretendia absolver Moreira e, quando foi questionado sobre a possível reação da opinião pública, disse a frase que o deixou famoso: "Eu estou me lixando para a opinião pública. Até porque parte da opinião pública não acredita no que vocês (jornalistas) escrevem. Vocês batem, mas a gente sempre se reelege".