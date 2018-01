Deputado que escondeu dinheiro em meias se licencia

Após reunião de quatro horas ontem, a Casa decidiu instalar uma CPI para investigar o "mensalão do DEM". Além disso, será eleito um novo corregedor para investigar o caso.

Júnior Brunelli (PSC), atual corregedor, é apontado como beneficiário do esquema e foi filmado conduzindo a chamada "oração da propina", na qual agradece, com Prudente, o dinheiro recebido do ex-secretário Durval Barbosa. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.