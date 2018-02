Deputado que baleou adversário político renuncia ao mandato O deputado federal Ronaldo Cunha Lima (PSDB-PB), pai do atual governador do Estado, Cássio Cunha Lima (PSDB), renunciou ao mandato em caráter irrevogável nesta quarta-feira. Cunha Lima atirou no adversário político Tarcísio Buriti, em 5 de dezembro de 1993, em um restaurante, e tinha julgamento marcado no Supremo Tribunal Federal na próxima segunda-feira, informou a Agência Câmara. Com a renúncia, o deputado perde o foro privilegiado e seu processo deverá ser enviado à Justiça comum. Em sua carta de renúncia, Cunha Lima diz que abre mão do mandato "a fim de possibilitar que esse povo (da Paraíba) me julgue, sem prerrogativa de foro como um igual que sempre fui".