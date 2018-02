Deputado quase tumultua visita a antigo DOI-Codi do Rio Uma saia-justa marcou o início da visita de parlamentares federais e representantes de setores da Comissão da Verdade ao I Batalhão de Polícia do Exército, na Tijuca, zona norte do Rio, onde funcionou o DOI-Codi durante a ditadura militar. No portão de entrada, o deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ) trocou empurrões com os senadores Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) e com João Capiberibe (PSB-AP).