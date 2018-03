Deputado propõe audiência para discutir espionagem O presidente da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI) do Congresso Nacional, deputado Nelson Pellegrino (PT-BA), vai propor a realização de uma audiência pública para discutir as denúncias de espionagem dos Estados Unidos ao País e o impacto disso para a segurança nacional. Reportagens do jornal O Globo apontam que e-mails e telefonemas de brasileiros foram monitorados e que uma base de espionagem em Brasília teria sido montada pelos norte-americanos.