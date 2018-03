Deputado petista pede CPI na Assembleia de Goiás

Segundo o site do presidente nacional do PT, deputado estadual Rui Falcão, o deputado Cesar Bueno já conseguiu 13 das 14 assinaturas necessárias para protocolar o pedido. O petista pede a investigação das ramificações da quadrilha de Cachoeira no governo estadual.

Bueno também questiona os reflexos das ações do grupo na segurança pública. Ele menciona o inquérito da Operação Monte Carlo da Polícia Federal, que aponta o envolvimento de policiais na quadrilha. "Estamos diante de um mega escândalo. As investigações da Polícia Federal indicam pelo menos 89 pessoas envolvidas, entre eles estão políticos e membros do Estado. Precisamos saber até que ponto vai isso", disse o deputado ao site de Falcão.