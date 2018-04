Deputado petista diz que "tem que fechar o Supremo Tribunal Federal"

O deputado federal Wadih Damous (PT-RJ) afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira, 13, que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem que ser fechar. O parlamentar também defende que a Corte deve ser apenas constitucional e que, se não for “enquadrada”, vai “enterrar de vez a democracia”.

Intitulado “Barroso é o pior ministro do STF”, o vídeo critica o ministro declaração recente de Luís Roberto Barroso, que votou contra o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato. Nesta semana, Barroso disse ainda já estão separando “o joio do trigo” e que “o problema é a quantidade de gente que ainda prefere o joio”.

A declaração, chamada de “idiotice” pelo deputado, foi interpretada pelo parlamentar como de que seria “papel do Supremo corrigir as escolhas do povo”.

“Temos que redesenhar o poder Judiciário e o papel do STF. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que criar uma Corte constitucional, de guarda exclusiva da Constituição, dos seus membros detentores de mandato. Temos que evitar que gente como o Roberto Barroso tenha o poder de ditar os rumos do processo eleitoral, da escolha popular, de ditar os rumos da democracia brasileira”, afirmou o deputado petista.