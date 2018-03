Deputado perde mandato no RS por infidelidade partidária O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul cassou hoje o mandato do deputado estadual Coffy Rodrigues (PSDB) por infidelidade partidária. O órgão julgou ação movida pelo PDT, partido pelo qual Coffy foi eleito suplente em 2006 e de onde saiu para ingressar no PSDB em 2007.