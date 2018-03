Deputado pede saída de Carvalho

O deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) pediu o imediato afastamento de Gilberto Carvalho, secretário especial do presidente Lula, por supostos crimes de prevaricação e improbidade administrativa. Por meio de duas representações que protocolou na Polícia Federal e na Procuradoria da República do Distrito Federal, Sampaio acusa o assessor de Lula de obter informações privilegiadas na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e repassá-las para a defesa do banqueiro Daniel Dantas, alvo maior da Operação Satiagraha - investigação da PF sobre suposto esquema de desvio de recursos públicos, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. "A conduta de Gilberto Carvalho caracteriza flagrante imoralidade e ilícito penal", avalia Sampaio, que é promotor de Justiça há 21 anos e agora se licenciou do mandato parlamentar para concorrer à Prefeitura de Campinas. "O que me levou a pedir a investigação e o afastamento é o fato de que ele próprio emitiu nota alegando que não cometeu ilegalidade. Como pode alegar isso? Alguém que pega informação sigilosa da inteligência do governo e a transmite ao advogado do investigado deve ser imediatamente afastado da função pública. Quando nega o erro é grave. Quer dizer que vai continuar agindo." A Operação Satiagraha revelou contatos de Carvalho com Luiz Eduardo Greenhalgh, ex-deputado pelo PT paulista e advogado do controlador do Opportunity. Em telefonemas captados pela Polícia Federal, Greenhalgh pede ao secretário do presidente que verifique existência de investigação contra Dantas. Em nota oficial, Carvalho admitiu que conversou com Greenhalgh, mas negou ter solicitado informações à PF. Ele disse ter informado o ex-deputado que o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência não investigava o banqueiro. Greenhalgh nega ter feito tráfico de influência e afirma que agiu apenas como advogado.