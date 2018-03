Deputado pede investigação de projeto de shopping na Câmara

Brasília - O deputado Arnaldo Jordy (PA), vice-líder da bancada do PPS na Câmara, protocolou nesta quarta-feira, 17, no Ministério Público Federal (MPF) uma representação solicitando a abertura de inquérito civil público para apurar se a construção de um novo anexo na Casa, batizado de Parlashopping, agride o tombamento da capital federal. Jordy pede que o inquérito seja movido contra a Mesa Diretora da Câmara.

O deputado ressalta que Brasília está no rol das cidades que integram o patrimônio cultural mundial e que a nova edificação, que também abrigará lojas, afetará o conjunto arquitetônico.

Ele aponta que a construção pode interferir no tráfego na região e identifica fragilidades no estudo do empreendimento. "Há ausência de altura máxima dos prédios a serem construídos, falta clareza e delimitação quanto aos espaços destinados à Câmara e às áreas destinadas à exploração comercial em todos os prédios do Anexo", ressalta.