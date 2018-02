Deputado Odair Cunha lidera eleições do PT em MG O deputado federal Odair Cunha liderava a disputa pela presidência do diretório mineiro do PT no início da noite desta segunda-feira, 11, quando já haviam sido apurados os votos de quase metade dos municípios do Estado aptos a participar do Processo de Eleição Direta (PED) do partido. Pela parcial divulgada pela legenda, o parlamentar contabilizava 65,26% dos votos, contra 25,52% para a secretária de Finanças do partido, Gleide Andrade, 8,64% para o deputado estadual Rogério Correia e 0,58% para o vereador Betão, de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.