Deputado Nélio Dias é internado em estado grave em SP

O deputado federal Nélio Dias (PP-RN), de 62 anos, foi internado em estado grave no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na última terça-feira, quando sofreu um aneurisma cerebral. De acordo com a assessoria do hospital, após sofrer o aneurisma durante sua penúltima sessão de radioterapia para tratar um câncer no rim, o parlamentar entrou em coma. O deputado tratava o câncer há alguns anos no hospital.