Deputado governista do PMDB muda de opinião e anuncia que votará a favor do impeachment

BRASÍLIA - Até esta quarta-feira, 13, declaradamente contra o impeachment, o deputado federal Alberto Filho (PMDB-MA) anunciou que mudou de opinião e votará a favor do impedimento da presidente Dilma Rousseff no domingo.

Segundo deputados da ala oposicionista do partido, pelo menos outros dois peemedebistas devem anunciar apoio oficial ao impeachment até esta quinta-feira, 14, véspera do início da discussão do processo em plenário.

Alberto Filho justificou a mudança dizendo acreditar no "potencial" e "dedicação" do vice-presidente Michel Temer, que assumirá a Presidência caso Dilma seja afastada.

"Estava também vendo a questão jurídica. Agora, acredito que houve de fato crime de responsabilidade", afirmou o parlamentar, ao lado de outros deputados peemedebistas da ala pró-impeachment, em pequeno ato para a imprensa, no Salão Verde.

Aberto Filho disse que foi procurado por "articuladores" do governo Dilma, que lhe ofereceram cargos no Estado dele, para continuar votando contra o impeachment da presidente. "O governo estava jogando com as cartas que tem", disse.

Até esta quinta, o deputado Carlos Marun (MS) afirma que os deputados Hildo Rocha (MA), que até agora se diz "indeciso", e Valternir Pereira (MT), que votou contra o impeachment na comissão, devem anunciar voto a favor do impedimento.