Deputado foragido se entrega à Polícia Federal no DF

O ex-deputado teria levado a proposta de suborno ao jornalista Edson Sombra para obstruir as investigações do inquérito da Operação Caixa de Pandora. Paulo Roriz (DEM), titular da vaga que Geraldo Naves ocupava na Câmara, pediu exoneração da Secretaria de Habitação e voltou ao cargo de deputado, deixando Naves sem mandato.

Até a semana passada, Geraldo Naves atuava como um dos mais combativos aliados do governador José Roberto Arruda, que está preso na superintendência da Polícia Federal desde ontem à noite. Naves era líder do governo na Câmara Legislativa, presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), responsável pela análise dos pedidos de impeachment do governador, e estava cotado para assumir também a presidência da CPI da Corrupção.