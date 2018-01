Deputado flagrado com dinheiro na meia deixa o DEM

O ex-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Leonardo Prudente, apresentou na noite desta quarta-feira, 23, o pedido de desfiliação do DEM. O Diretório Regional do partido estava reunido para tomar a decisão sobre a expulsão ou não do parlamentar, mas Prudente acabou pedindo sua desfiliação da sigla.

Prudente é acusado de envolvimento no chamado mensalão do DEM. Em vídeos gravados com autorização da Polícia Federal (PF), durante a Operação Caixa de Pandora, ele aparece recebendo maços de dinheiro de propina e guardando-os nos bolsos e até mesmo nas meias.