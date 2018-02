Deputado 'ficha-suja' encerra carreira política no PR A aprovação do texto base do projeto "Ficha Limpa" pela Câmara dos Deputados, independentemente dos destaques que começam a ser apreciados pelos parlamentares, levou o deputado estadual do Paraná Jocelito Canto (PTB) a anunciar que está encerrando a carreira política. Canto foi prefeito de Ponta Grossa, a cerca de 150 quilômetros de Curitiba, entre 1997 e 2000, e tem cerca de 30 processos contra ele em andamento, questionando repasses a entidades assistenciais, promoção pessoal e uso indevido de servidor público.