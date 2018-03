Deputado federal Romário estreia na tribuna da Câmara

Romário iniciou a leitura de seu discurso destacando a tragédia que abalou a região serrana do Rio de Janeiro no mês passado e o incêndio que destruiu barracões de escola de samba esta semana. "Tenho muita fé na capacidade superação do povo carioca".

O ex-jogador destacou seu passado nos gramados. "O futebol é uma paixão coletiva, arte popular e instrumento de inclusão social". Ele afirmou que levar a prática de esporte para o maior número de pessoas possível é uma das prioridades de seu mandato.

Outra prioridade apontada pelo deputado foi a atenção às pessoas com deficiência. Romário tem uma filha com síndrome de Down. Ele afirmou o desejo de combater o "preconceito" e disse esperar que os grandes eventos esportivos permitam ao País "dar um salto na área de acessibilidade".

O plenário esvaziado, no entanto, não afastou a tietagem dos colegas nos apartes. Parlamentares torcedores de vários clubes se manifestaram falando de futebol. "Você foi um craque nos gramados, nos trouxe muitas alegrias. Para mim, como Fluminense, algumas tristezas", brincou Júlio Delgado (PSB-MG), quarto secretário da Casa.

Romário concluiu seu pronunciamento pedindo a ajuda dos colegas para fazer um bom mandato. "Não tenho experiência na política partidária, preciso da ajuda de vocês, vim aqui para aprender e com um objetivo, de fazer bem ao povo. Temos obrigação de dar ao povo uma qualidade melhor de vida".

Ao final, o terceiro vice-presidente da Casa, Inocêncio Oliveira (PR-PE), brincou com o nervosismo do novo colega na tribuna. "Você já entrou no Maracanã com 120 mil pessoas e nunca tremeu e agora pra subir à tribuna tremeu. Mas você se saiu muito bem", disse.