Deputado federal de Minas pede cassação de colega por fraude

Belo Horizonte - O deputado federal Odelmo Leão (PP) entrou com uma Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) contra o deputado federal eleito Adelmo Leão (PT), também mineiro. O primeiro, que obteve 179 mil votos na eleição, acusa o outro –eleito com 57 mil votos- a fraudar santinhos para lucrar às suas custas.

Segundo a denúncia, às vésperas da eleição o candidato Adelmo distribuiu panfletos onde a letra "A" de seu nome parecia com o "O" de Odelmo. As colinhas, usadas pelo eleitor para saber o número do candidato, teriam sido espalhadas nos pontos de votação de Uberlândia (MG), reduto do deputado que se diz prejudicado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

" STYLE="MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX; FLOAT: LEFT;Odelmo alega que letra A do nome de Adelmo foi substituída pelo estilo cursivo, "o que a tornou mais redonda e extremamente similar ao O". Ex-prefeito por duas vezes de Uberlândia, ele diz que tem sido um “espelho” para o candidato da vizinha Uberaba, já que as duas se localizam no Triângulo Mineiro.

Odelmo alega que foram distribuídos 100 mil impressos em Uberlândia, o que teria feito Adelmo quadruplicar o número de votos na cidade. De 1.651 em 2010 para 4.085 em 2014. "É inadmissível que alguém burle a lei utilizando o meu trabalho como apoio”, afirma.

Procurado pela reportagem, o deputado Adelmo Leão informou que não irá se manifestar sobre a denúncia, porque ainda não foi notificado e desconhece o processo. A ação foi impetrada no TRE- MG nesta terça-feira, 6.