Deputado estima prejuízo de R$ 542 mi com demarcação O deputado federal Nelson Padovani (PSC-PR) afirmou que a desapropriação de 100 mil hectares de fazendas no oeste paranaense para criação de terras indígenas implicaria prejuízos da ordem de R$ 542 milhões com o fim da produção de soja e trigo. As perdas na soja são estimadas em R$ 357 milhões e no trigo de R$ 185 milhões.