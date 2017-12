Deputado estadual reeleito pelo PDT é cassado no RS O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul cassou o futuro mandato do deputado estadual Giovani Cherini (PDT). A decisão foi tomada nesta terça-feira por quatro votos a dois. O parlamentar, reeleito com 64,5 mil votos, foi acusado pelo Ministério Público de captação ilícita de votos por meio de oferta de hospedagem a pessoas doentes em albergues que mantém em Porto Alegre, Santa Maria e Passo Fundo. Cherini anunciou que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para "restabelecer a Justiça". Outros cinco deputados eleitos ou reeleitos neste ano serão julgados por motivos semelhantes nos próximos dias. Um deles, Vilson Covatti (PP), acompanhou o julgamento e considerou o resultado lamentável. "Quem faz o bem paga por fazer o bem", comentou. Se o TSE confirmar a condenação, Cherini será substituído pelo suplente Koffi Rodrigues.