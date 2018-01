Deputado estadual quer criar dia do PMDB no Ceará O Ceará está para aprovar o Dia do PMDB. Projeto de lei do deputado estadual Danniel Oliveira, sobrinho do senador Eunício Oliveira, presidente estadual do PMDB, tramita na Assembleia Legislativa para criar o Dia do PMDB no Estado. O projeto deve entrar em votação na próxima semana, após passar pela comissão de legislação.