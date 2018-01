Deputado estadual do PT diz que não há contradições O deputado estadual Wanderley Siraque (PT-SP), um dos indicados pelo partido para acompanhar as investigações do assassinato do prefeito de Santo André, no Grande ABC (SP), Celso Daniel (PT), contestou hoje as versões que insinuam a existência de contradições nos depoimentos do empresário Sérgio Gomes da Silva, principal testemunha do crime. "Não vimos contradição nenhuma, apenas falhas provocadas pelo esquecimento de detalhes, naquela situação de pânico", argumentou. "No mundo da lógica, Gomes não poderia ser considerado suspeito. Não há nada, absolutamente nada, que aponte para isso." Ele afirmou que ocorrem "muitas versões paralelas" que desviam o foco da questão principal. "Queremos saber quem matou Daniel. Os problemas de Gomes, questões sobre licitações na prefeitura e qualquer coisa do gênero só pode ser discutido depois", afirmou. Siraque esteve no início da tarde de hoje na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para conversar com os delegados que comandam as investigações do homicídio. Ele negou que a formação da comissão de acompanhamento pela legenda tenha sido motivada por qualquer tipo de desconfiança nos trabalhos da polícia. "Existe banda podre na polícia, mas podem ter certeza que ela não está aqui. As investigações estão sendo conduzidas por gente muito séria", disse. "A comissão cumpre apenas sua função constitucional de acompanhar as investigações; nós não investigamos nada."