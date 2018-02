Deputado estadual afirma nunca ter recebido dinheiro "Conheço a Salete, eu já vi a Salete, mas eu não faço a mínima idéia por que o meu nome está no livro", revidou Ari Artuzzi, deputado estadual do PMDB, ao ser indagado sobre o documento recolhido na residência de Salete Terezinha de Luca. "Nunca recebi nada, nada, nada." O parlamentar contou como a conheceu. Segundo o Ministério Público, Salete tem importante papel no suposto mensalão de Zeca do PT. "Ela era secretária do Governo e tal, mas eu não tinha contatos com ela sobre isso. De jeito nenhum", defende-se. Ao lado do nome de Artuzzi aparecem valores que variam de R$ 4 mil a R$ 15 mil. "Nunca recebi nada, nunca conversei com essa Salete sobre dinheiro." Sobre Zeca, o deputado afirmou que era seu amigo, não aliado. "Uma época até eu era mais ou menos, era do PDT. Depois fui para o PMDB, que não era da base dele." Salete de Luca não foi localizada para falar sobre a acusação dos promotores.