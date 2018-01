Deputado espera que Congresso altere a MP do IRPF O presidente da Comissão especial da Câmara que discutiu a reforma tributária, Germano Rigotto (PMDB-RS), afirmou que o Congresso será mobilizado para modificar a medida provisória do governo que reduz o imposto de renda das pessoas físicas (IRPF) e aumenta a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das empresas prestadoras de serviço. Segundo o deputado, esse é o modo mais eficaz para os congressistas restabelecerem os termos do acordo que resultou no projeto de lei corrigindo em 17,5% a tabela de alíquotas e deduções do IRPF, que deverá ser vetado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. "Temos que limpar da MP o aumento de carga tributária das pequenas e médias empresas, que não estava no acordo feito pelos líderes partidários", sustentou Rigotto, referindo-se ao aumento da renda tributável das prestadoras de serviço que optam pelo regime do lucro presumido. O deputado argumenta que o aumento da carga tributária - em 1,8% do faturamento - recai sobre pequenas e médias empresas, que já estão excessivamente tributadas e terão dificuldades para absorver o impacto. Rigotto não aceita o argumento de que esse aumento é necessário para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que determina a compensação de renúncia de receita com aumento de tributo se a queda na arrecadação não estiver prevista na Lei Orçamentária. "Por que tudo isso não foi dito pelo governo na discussão do Orçamento?", indagou o deputado, avaliando que a perda de receita com o reajuste da tabela será compensada com a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre a importação de combustíveis ou o aumento da receita estimado em razão do início da cobrança monofásica do imposto na cadeia produtiva da indústria automobilística. Ele disse ainda que não ficou claro na fase final da discussão do projeto de reajuste da tabela do IRPF que a correção das faixas tributáveis na declaração de ajuste seria feita somente em 2003. "Na discussão da qual participei, na Comissão de Finanças, sempre se falou que a correção valeria já para este ano", observou Rigotto.