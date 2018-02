Deputado Enio Verri é reeleito presidente do PT do PR

Em nota, o deputado afirmou que depois de compor o diretório estadual irá a organização das alianças em prol de Gleisi. "Queremos reproduzir no estado o campo de alianças que apoia presidenta Dilma. Isso implica buscar alianças com todos os partidos, exceto PSDB, DEM e PPS, que são radicalmente contra todas as políticas econômicas e sociais que nós desenvolvemos. Queremos trazer para nosso campo de apoio os demais partidos que optarem por não ter candidatura própria no Paraná."

Além disso, Verri quer transformar a presidente Dilma Rousseff como a candidata mais votada no Paraná nas eleições presidenciais do próximo ano. "As condições para isso estão postas. As pesquisas apontam um reconhecimento muito grande do trabalho que a presidenta Dilma fez pelo Paraná". A mais recente parcial divulgada pelo PT-PR indicava Verri com 71,94% dos votos válidos, seguido pelo candidato Dr. Rosinha, com 2.394 votos (18,44%); Ulisses Kaniak, com 816 votos (6,28%) e Roberto Elias Salomão, com 431 votos (3,21%).