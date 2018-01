Deputado Eli Corrêa Filho diz a Kassab que fica no DEM O deputado federal Eli Corrêa Filho (DEM-SP) comunicou ontem ao prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que não vai aceitar o convite para se filiar ao Partido Social Democrata (PSD). A nova legenda está sendo criada pelo prefeito e tem como principal núcleo políticos dissidentes do Democratas. Ontem, Corrêa conversou com o presidente do DEM, senador José Agripino Maia (RN), e com o líder do partido na Câmara, Antonio Carlos Magalhães Neto (BA), e foi convencido a não trocar de sigla.