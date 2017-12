Deputado eleito pelo PT é libertado em Belo Horizonte O deputado federal Juvenil Alves, eleito pelo PT de Minas Gerais, foi libertado nesta terça-feira, em Belo Horizonte. Na semana passada, ele havia sido preso pela Polícia Federal, acusado de chefiar uma quadrilha especializada em crimes financeiros. Juvenil e outros oito acusados de participação no esquema deixaram a carceragem da PF por volta da 0h. Juvenil foi o deputado federal petista mais votado em Minas Gerais e foi preso na Operação Castelhana da PF, realizada em cinco Estados e no Distrito Federal. Na ocasião, além dele, outros 12 acusados foram detidos. Ao todo, a quadrilha teria causado um prejuízo de cerca de R$ 1 bilhão em operações de lavagem de dinheiro. De acordo com o Estado, Juvenil cogita pedir seu desligamento do PT, segundo informou o advogado Renato Moreira, que coordenou a campanha do deputado e o acompanhou na saída da PF. Enquanto isso, a Executiva Estadual do partido decidiu suspender "prévia e temporariamente" sua filiação.