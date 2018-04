Deputado dono de castelo pede ao TSE para deixar DEM

O deputado Edmar Moreira (DEM-MG) pediu a desfiliação do DEM por justa causa ao Tribunal Superior Eleitoral nesta segunda-feira, 9. Segundo ele, o presidente do partido, Rodrigo Maia, e o líder Ronaldo Caiado estariam o perseguindo. Um dos motivos dessa retaliação seria o fato de ele ter lançado a sua candidatura avulsa para o cargo, enquanto o partido havia fechado com o nome do deputado Vic Pires. Edmar Moreira saiu vencedor da disputa com 283 votos. Veja também: Castelo de Edmar seria um cassino Deputado dono de castelo se rende a pressão e renuncia a cargos Perfil: Quem é Edmar Moreira, dono do castelo Enquete: você fiscaliza os políticos em quem votou? Todas as notícias sobre o caso Edmar Moreira Veja quem são os membros da Mesa Diretora da Câmara Fac-símile: 'Estado' publica matéria sobre o caso em 1993 A sucessão dos presidentes do Senado Blog: acompanhe os principais momentos das eleições na Câmara e no Senado O pedido acontece um dia após Moreira renunciar ao cargo de segundo vice-presidente da Câmara, e, com isso, abrir mão da Corregedoria da Casa, já que os cargos são vinculados. A suspeita de não ter declarado à Justiça Eleitoral a posse de um castelo em Minas, avaliado em R$ 25 milhões, tornou insustentável sua situação. O deputado mineiro criticou mais cedo a postura do seu partido dizendo que ele não soube respeitar a prerrogativa regimental de sua candidatura avulsa. "Não soube exercer a ampla defesa e muito menos o contraditório antes de se pronunciar publicamente por fatos totalmente infundados, exercendo verdadeira ‘perseguição pessoal’ através de execração pública". Formalizada a vacância do cargo, o presidente da Câmara deverá marcar eleição específica para seu preenchimento, o que pode ocorrer ainda esta semana. O deputado Vic Pires Franco (DEM-PA), que foi atropelado pela candidatura avulsa de Moreira na primeira eleição, deve de novo ser lançado ao posto.