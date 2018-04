Deputado dono de castelo entrega sua defesa na Câmara

O deputado Edmar Moreira (sem partido-MG) entregou nesta segunda-feira, 9, sua defesa, na Corregedoria da Câmara, no processo que investiga suposta irregularidade na prestação de contas da verba indenizatória. Veja Também: Perfil: Quem é Edmar Moreira, dono do castelo Todas as notícias sobre o caso Edmar Moreira Veja quem são os membros da Mesa Diretora da Câmara Fac-símile: 'Estado' publica matéria sobre o caso em 1993 O corregedor da Câmara, deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA), que está em São Paulo, chega no final da tarde a Brasília e vai acertar com seus assessores os próximos passos da apuração. Moreira tinha prazo até hoje para se manifestar na corregedoria. Moreira renunciou ao cargo de corregedor-geral após denúncias de que não teria declarado um castelo no valor de R$ 25 milhões.