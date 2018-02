Deputado do Rio nega à Justiça ter cobrado propina

O deputado afirmou à Justiça que não tem nenhum tipo de relacionamento com os funcionários da 1ª Vara da Infância e Juventude suspeitos de envolvimento num esquema de corrupção.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), a cobrança de propina teria partido de Wellington Regadas Moreira, Paulo Roberto Rolim, Luiz Eduardo Soares e Willian Pereira Mendes, todos ex-funcionários da 1ª Vara. Eles foram denunciados pelos crimes de formação de quadrilha e extorsão praticada por servidor público.

Em janeiro deste ano, a Executiva Nacional do PT expulsou Jorge Babu após o Ministério Público ter denunciado o deputado por formação de quadrilha e extorsão em setembro de 2008. Em janeiro deste ano, o Órgão Especial do TJ-RJ aceitou a denúncia do MP contra nove pessoas, entre elas Jorge Babu, acusadas de envolvimento com milícias da zona oeste da capital.