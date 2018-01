Deputado do PSDB tenta salvar obra do PAC no Maranhão

Mesmo sendo de oposição, o deputado tucano Carlos Brandão (MA) resolveu antecipar-se ao Tribunal de Contas da União (TCU) para tentar impedir que a duplicação de 60 quilômetros da BR-135, entre a capital São Luís e Bacabeiras, venha a ser embargada. A obra está prevista no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Na sua luta para assegurar a duplicação da rodovia, Carlos Brandão programou levar neste terça, 26, ao local da obra os deputados que integram a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, auditores do TCU, representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Ministério Público Federal, Conselho de Engenharia e Associação Comercial do Maranhão.

"Há um desencontro de cálculos entre o TCU e o Dnit. É preciso que eles cheguem a um acordo para que a obra não sofra atrasos", disse Brandão. "São Luís é uma das únicas capitais do País que não tem uma via duplicada na sua saída. Há mortes constantes na área", afirmou o deputado ao Estado, justificando a luta que tem travado em prol de uma obra do PAC, orçada em R$ 290 milhões.

O TCU alega que o preço está muito elevado. O Dnit diz que é o justo, porque há muitas dificuldades a serem superadas na obra. Por exemplo: a rodovia está espremida entre uma adutora de água e uma ferrovia. Para a duplicação da rodovia os trilhos terão de ser transferidos de lugar.

Brandão disse que no ano passado a Comissão de Fiscalização da Câmara, da qual é vice-presidente, conseguiu desembaraçar 26 das 32 obras do PAC que estavam com problemas no TCU, promovendo sempre a reunião de auditores, empreiteiros, governo e todos os envolvidos no assunto. Ele quer que a de São Luís também seja desembaraçada antes mesmo que os questionamentos legais comecem.